В Европу через Украину: ВОЗ предупредила о риске возвращения полиомиелита

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ВОЗ предупредила о риске возвращения полиомиелита в Европу через Украину

Фото, видео: ПАВЕЛ ВОЛКОВ/Павел Волков; 5-tv.ru

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России ждать вспышки опасного заболевания не стоит благодаря высокому охвату привиками.

Ежегодный охват прививками от полиомиелита в России превышает 96%. И это сильно отличается от ситуации на Украине, где была ликвидирована государственная санэпидслужба и сейчас отсутствует какой-либо учет, а также надзор за опасными заболеваниями.

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, комментируя ранее озвученную оценку Всемирной организации здравоохранения. Специалисты ВОЗ предупредили о риске возвращения полиомиелита в Европу через Украину. Поскольку охват прививок в стране не дотягивает до 40% при рекомендованных 95%.

Полиомиелит — это опасное инфекционное заболевание, которому в основном подвержены маленькие дети.

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