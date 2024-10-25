Разоряет Пентагон: как попытки перезапустить ВПК загнали США в финансовую яму

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 37 0

Политолог Дудаков: финансирование программы истребителей F-35 разоряет Пентагон

Разоряет Пентагон: как попытки перезапустить ВПК загнали США в финансовую яму

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Ardan Fuessmann

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Вашингтон оказался в сложной ситуации, а его программа развития истребителей пятого поколения F-35 находится под угрозой.

Инвестирование США в программу F-35 может не только разорить Пентагон, но и надолго отложить выпуск следующего поколения истребителей. Об этом пишет EADaily со ссылкой на заявление политолога-американиста Малека Дудакова.

По его словам, в попытке перезапустить военно-промышленный комплекс Вашингтон оказался в сложнейшей ситуации. Расходы на финансирование программы пятого поколения истребителей F-35 в следующие десять лет могут превысить 1,3 триллиона долларов. Это при том, что взять на вооружение Пентагон прямо сейчас может только половину имеющихся самолетов.

«Лишь 55% всех истребителей F-35 на вооружении Пентагона могут быть задействованы для выполнения боевых миссий. Остальные постоянно находятся на ремонте, поскольку в дизайне F-35 было обнаружено аж 800 недостатков», — указал Дудаков.

Пентагон уже сокращает закупки этих истребителей, вдобавок для сборки этих самолетов нехватает, в том числе и редкоземельных металлов. Прежде они поступали в США из Китая, но в КНР недавно ввели экспортные ограничения как раз на подобные ресурсы.

Что касается истребителей шестого поколения, на которые когда-то замахнулся Пентагон, они вообще могут не появиться. Как уточнняет американист, опять же по причине финансовых проблем, а также коррупционной составляешь внутри министерства обороны США.

Ранее 5-tv.ru писал, как весной этого года в США разбился уникальный «самолет-невидимка» F-35.

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