В Лондоне в рекордные сроки продали бывший дом принцессы Дианы

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 20 0

В Лондоне в рекордные сроки продали бывший дом принцессы Дианы

В Лондоне в рекордные сроки продали бывший дом принцессы Дианы

Фото: www.globallookpress.com/Lns

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Четырехэтажный особняк обошелся новому хозяину в 14 миллионов долларов.

В Великобритании бывший дом принцессы Дианы продали всего за три дня. Об этом сообщает журнал Robb Report.

Речь идет о четырехэтажной резиденции на Фарм-стрит в Мейфэре. Диана часто посещала это место после развода с будущим королем Карлом III. Особняк был выставлен на продажу за 14,2 миллиона долларов (один миллиард 370 миллионов рублей — Прим.ред.). По словам представителя агентства элитной недвижимости, сделка была заключена в рекордно короткие сроки.

«Это первый раз за 22 года, когда дом на Фарм-стрит появился на рынке и был фактически продан в первую неделю», — рассказал агент Роберт Доусон.

Особняк в георгианском стиле был построен в начале 1980-х годов. В 1990-м его приобрел отец Дианы Джон Спенсер в качестве подарка для своей второй жены, графини Рейн Спенсер.

В резиденции площадью 464 квадратных метра расположены пять спален, зал для приемов, кухня-столовая, гостиная, библиотека и несколько ванных комнат. На каждый из этажей можно подняться на лифте, а на крыше расположена уютная терраса.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что появились новые подробности гибели принцессы Дианы.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
96.74
0.10 104.51
0.13
Глоток свежего воздуха: китайский гороскоп на неделю с 28 октября по 3 но...

Последние новости

17:30
Вымоленное чудо: 42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой
17:18
В Лондоне в рекордные сроки продали бывший дом принцессы Дианы
17:09
«У меня нет сил»: певицу Натали после смерти мужа пытаются спасти психологи
16:59
Патрушев заявил о важности реформы в сфере обращения с ТКО
16:38
«Выбрала кино»: в России снимут фильм о группе «Мираж»
16:27
«Хороший человек»: актер Селин о смерти режиссера Москвитина

Сейчас читают

Момент нападения мужчины с ножом на посетителей магазина попал на камеру
Более 300 боевиков и пять минометов: успехи армии РФ в Курской области за сутки
Росгвардейцы пришли на помощь пострадавшим при резне в магазине Петербурга
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака