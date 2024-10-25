Резонансное дело: суд вынес приговор водителю автобуса, упавшего в реку в Петербурге

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Водителя автобуса, упавшего в реку в Петербурге, приговорили к 6 годам колонии

Фото, видео: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга; 5-tv.ru

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Трагедия, которая произошла 10 мая, унесла жизни семи человек.

Суд в Петербурге вынес приговор по резонансному ДТП с автобусом, который упал в Мойку с пассажирами. В результате погибли семь человек. Какой срок получил мужчина и признал ли он свою вину? За судебным процессом наблюдала корреспондент «Известий» Мария Спиридонова.

Главного подозреваемого Рахматшоха Курбонова в зал заседаний доставили под конвоем и в наручниках. На скамье подсудимых — 44 летний уроженец Таджикистана Рахматшох Курбонов, водитель рейсового автобуса. По словам семьи, добросовестный и ответственный человек. И случившееся для них — настоящее горе.

Трагедия произошла 10 мая. На записи с камеры наблюдения видно, как автобус на высокой скорости несется по тротуару, таранит автомобили и пробивает ограду Поцелуева моста, падает в Мойку.

В воду полетели спасательные круги, с проходящих мимо судов — спасательные жилеты. Но выжил только один пассажир, семь человек погибли.

Следствие рассматривало разные версии произошедшего: отказали тормоза, заклинило колеса. Но на прошлом заседании водитель признался — уснул за рулем. Когда проснулся, было слишком поздно.

От испуга перепутал педали, вместо тормоза, нажал на газ. Сам потом выбрался через ветровое стекло и дожидался спасателей, сидя на крыше.

«Двое детей остались без родителей, конечно, тяжело. Я и моя семья скорбим. Усилия, чтобы возместить ущерб за причинение вреда», — признался на заседании Курбонов.

Рахматшох Курбанов в ближайшие шесть лет проведет в исправительной колонии общего режима.

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