Неочевидная угроза: как может навредить здоровью грязная шторка в ванной

Эпидемиолог Покровский: грязная шторка в ванной может вызвать аллергию
Фото, видео: Личный архив Вадима Покровского; 5-tv.ru
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Уборка с помощью химических средств поможет избежать неприятностей.
Грязная шторка в ванной может вызвать аллергическую реакцию. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал врач-эпидемиолог Вадим Покровский.
«Вряд ли они представляют прямую угрозу для вашего здоровья, но есть и непрямая угроза. Она связана с тем, что наличие большого количества микроорганизмов, грибов особенно, может приводить к аллергическим реакциям», — предупредил специалист.
Важно держать в чистоте не только шторки, но и в целом ванную комнату. Уборку следует проводить, исходя из материала. Обычно шторки сделаны из искусственного материала.
«Я думаю, что даже просто выстирать их с мылом в теплой воде — это вполне надежный способ очистки», — отметил специалист.
Покровский уточнил, что использовать для чистки, например, хлоргексидин или спирт можно. Но сказать, что таким образом ванная станет чище, нельзя.
«Особой целесообразности прибегать к сильным химическим веществам, конечно, нет. Потому что они сами по себе тоже обладают раздражающим действием», — пояснил эпидемиолог.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какие бактерии и грибки могут жить даже в самых чистых квартирах.
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