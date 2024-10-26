Неочевидная угроза: как может навредить здоровью грязная шторка в ванной

Уборка с помощью химических средств поможет избежать неприятностей.

Грязная шторка в ванной может вызвать аллергическую реакцию. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал врач-эпидемиолог Вадим Покровский.

«Вряд ли они представляют прямую угрозу для вашего здоровья, но есть и непрямая угроза. Она связана с тем, что наличие большого количества микроорганизмов, грибов особенно, может приводить к аллергическим реакциям», — предупредил специалист.

Важно держать в чистоте не только шторки, но и в целом ванную комнату. Уборку следует проводить, исходя из материала. Обычно шторки сделаны из искусственного материала.

«Я думаю, что даже просто выстирать их с мылом в теплой воде — это вполне надежный способ очистки», — отметил специалист.

Покровский уточнил, что использовать для чистки, например, хлоргексидин или спирт можно. Но сказать, что таким образом ванная станет чище, нельзя.

«Особой целесообразности прибегать к сильным химическим веществам, конечно, нет. Потому что они сами по себе тоже обладают раздражающим действием», — пояснил эпидемиолог.

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