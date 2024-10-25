Мог взять нож среди товаров: что известно о нападении на покупателей магазина в Петербурге

Злоумышленник также бросался бутылками в окружающих.

Злоумышленник, который напал с ножом на покупателей в гипермаркете «Окей» в Санкт-Петербурге, бросался бутылками. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Собеседник также уточнил, что нападавший мог взять нож из ассортимента магазина. По последним данным, в результате нападения пострадали пять человек. Как указали в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, а последний в состоянии средней степени тяжести. Все были госпитализированы.

Полиция успешно задержали нападавшего. Им оказался 44-летний местный житель. Пока что мотивы его поступка не установлены. Против него возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство одного и более лиц.

На месте происшествия продолжают работать правоохранители, пострадавших госпитализируют.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места нападения на покупателей гипермаркета «Окей» в Санкт-Петербурге.