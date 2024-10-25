«У меня нет сил»: певицу Натали после смерти мужа пытаются спасти психологи

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 33 0

Певица Натали обратилась к психологам за помощью после смерти мужа

«У меня нет сил»: певицу Натали после смерти мужа пытаются спасти психологи

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Александр Рудин ушел из жизни летом 2023 года.

Певица Натали была вынуждена обратиться к психологам, чтобы прийти в себя после смерти своего супруга Александра Рудина. Об этом она рассказала в беседе с изданием «Экспресс-газета».

Продюсер ушел из жизни летом 2023 года. Трагедия серьезно подкосила артистку. Она призналась: ее мир рухнул, а душа будто бы ушла вслед за супругом. Оправиться у нее пока не получается. Она перестала появляться на публике, посещать светские мероприятия и творческие вечера. Кроме того, серьезно пострадало и здоровье звезды.

«У меня нет сил ни на интервью, ни на заботу о своей внешности, ни на встречи с друзьями… Очень тяжело. Я обратилась к психологам за помощью», — говорит 50-летняя Натали.

При этом она понимает, что нужно продолжать жить и работать — ради детей. Поэтому продолжает выступать. Концерт она отменила только один раз — в день похорон любимого мужа.

Долгое время причины смерти Александра Рудина не раскрывались. Однако журналисты выяснили, что мужчина боролся с депрессией, но в итоге не смог с ними справиться.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что как певица Натали смогла оправиться после смерти мужа.

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