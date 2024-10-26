Новая эпопея: что такое 12 Лучей Миссии и как они помогут по жизни

Луч Миссии и ПодЛуч Миссии — это две энергии, которые человек транслирует с рождения. О том, что это такое и как рассчитать свой Луч, рассказала таролог и нумеролог Настя Нескучная в беседе с 5-tv.ru.

В данный момент эзотерика находится на пике популярности. Однако, если раньше было в тренде заряжать воду и верить в успех и исцеление, то сейчас мы стремимся к самопознанию, раскрытию собственных талантов и поиску своего предназначения, подчеркивает таролог.

Так вот, Луч Миссии — это один из способов лучше познакомиться с собой. Всего существует 12 видов Луча. Автором этой концепции является эзотерик Иссэт Котельникова, хотя первые упоминания Лучей в литературе встречались и раньше.

Луч Миссии — наша идентификация (Кто я?) и стратегия в жизни (Что я должен делать?)

ПодЛуч Миссии –наша тактика, набор инструментов, которые помогают реализовать свой луч.

Если игнорировать энергии Луча и ПодЛуча, то жизнь не радует, сил нет, преследуют неудачи и есть ощущение, что вы проживаете не свою жизнь, предупреждает эзотерик.

Если человек, напротив, знает и умеет пропускать энергии Луча и ПодЛуча, то он получает бонусы в виде баланса жизни и благополучия.

Чтобы узнать свой Луч, нужно понять, к какому архетипу вы относитесь. Для того необходимо пройти тест и получить расшифровку. После этого нужно сделать расклад под названием «Семь тонких тел».

Что нужно знать об этом раскладе?

Во-первых, Луч и Подлуч Миссии определяются один раз и навсегда.

«Эти энергии и задачи, связанные с ними в течение жизни человека, не меняются», — утверждает таролог.

Во-вторых, Луч может показаться не сразу, и это абсолютно нормально, заверяет эзотерик.

«О причинах может рассказать все тот же расклад „Семь тонких тел“, а повторно вытянуть Луч можно через месяц», — говорит эксперт.

В-третьих, никаких ограничений в работе с Лучами для детей или беременных нет. Можно вытягивать смело.

В-четвертых, расклад делается на специальной колоде, и в ней должен быть старший аркан Белая карта.

Какими качествами наделяют лучи своих обладателей?

Луч Миссии — Маг. Маг поможет получать ответы на любые вопросы буквально из воздуха, то есть из потока. Ему под силу сочетать несочетаемое в эффективную систему или план действий.

«Магу очень важно быть активным, прокачивать свою эрудицию, очень много учиться. Работу нужно выбирать такую, где не будет рутины, но может пригодиться дар генерации идей», — говорит эзотерик.

Луч Миссии — Папесса. Этот Луч наделяет человека невероятной интуицией. Как и Маг, Папесса черпает информацию из потока, но в данном случае не в виде идей, а в виде инсайтов, озарений, истины. Папесса знает правду и может докопаться до сути чего угодно.

Луч Миссии — Императрица. Обладателям этого Луча присущи энергии любви, заботы и материнства. Женщинам легче проводить этот Луч, но и у них бывают перекосы. Например, в инфантильность и безответственность, либо, наоборот, женщина берет на себя слишком много обязанностей, в том числе и мужские.

Императрице важно примирить мужскую и женскую часть своей натуры, принимать себя и других. Ее основная задача — реализоваться в семье, и это может быть непросто.

Луч Миссии — Папа. Люди с этим лучом буквально рождены обучать, понимать других, помогать им преодолевать трудности.

«Это бесценные качества для психологов, наставников, учителей, воспитателей», — говорит эксперт.

Главная задача и одновременно сложность людей с этим Лучом в том, чтобы, помогая другим, не забросить на антресоли собственную жизнь.

Луч Миссии — Сила. Ключевые качества людей с этим Лучом — это активность, выносливость, работоспособность, воля к победе и харизма. Эти люди рождены для того, чтобы навести в жизни порядок.

Причем делать это им вовсе не обязательно своими руками. Сила — отличные руководители: строгие, но справедливые

Луч Миссии — Солнце. Носителей этого Луча часто принимают за везунчиков, считая, что все в жизни им достается легко и играючи, хотя на самом деле это большие трудяги. Они также очень открытые, энергичные и творческие люди.

Их основная задача — стать счастливыми самим и подавать пример другим. Они могут вдохновлять, согревать, а также показать, что работа по душе и дом — полная чаша — это не миф, а реальность. Однако в этом и будет основная сложность, предупреждает таролог. Достичь такого баланса в жизни Солнцу будет непросто.

Луч Миссии — Звезда. Ее дар — вдохновлять других и вести людей за собой. Вы можете увидеть Звезду в наставнике, который помогает вам расти как личность, или в революционере, который жаждет перемен в обществе.

«Но чтобы помогать другим Звезде, очень важно, во-первых, быть уверенной в своих целях и идеалах, отделять подлинное от фальши, а, во-вторых, изучать себя, других и постоянно расти», — отмечает таролог.

Луч Миссии — Шут. Обладатели этого Луча часто ощущают себя белыми воронами. В истории полно примеров, когда авторы гениальных идей оставались непризнанными и непонятыми при жизни. Все потому что их предложения опережали время.

Шуты креативные, дерзкие, смелые. Они действительно способны создать в этой жизни что-то новое, и в этом их основная сложность и основная задача.

Луч Миссии — Мир. Как Шут и Белая карта, Мир относится к высшим лучам. Это общительные, открытые, позитивные люди. Они внутренне спокойны, и рядом с ним становится спокойно, другим.

Мир видит в других лучшее. И это не наивность, а своеобразный дар. Мир будет создавать пространство и условия для развития других внутри этих пространств. Это могут быть разнообразные группы по интересам, сообщества, центры развития.

Для реализации своей миссии Миру нужно получить опыт общения с самыми разными людьми и заниматься саморазвитием.

Луч Миссии — Белая Карта. Это высший и самый молодой Луч. Принято считать, что это древние души с высоким уровнем духовного развития и богатым внутренним миром.

Белые карты обладают острым умом, привлекательностью, решительностью. Они очень много учатся и могут работать с большими объемами информации, а их миссия — это влиять на сознание и менять мировоззрение других людей.

Луч Миссии — Дьявол. Это темный луч, основная задача которого перейти на светлую сторону. То есть расщепиться. Дьявол наделяет своего обладателя невероятным умом, харизмой, привлекательностью, амбициями. Однако вместе с тем — культом материального и эгоизмом.

Расщепляясь, Дьявол превращается в Папу, и в новом обличии ему присуще: терпение, сострадание и помощь другим.

Луч Миссии — Луна. Еще один темный луч. Его обладатели люди творческие, мечтательные, чувствительные, очень глубокие и склонные к мистике.

Однако Луны также нерешительны, подвержены сомнениям и даже фобиям. Луне важно победить свои страхи и научиться видеть мир в истинном свете, а свое богатое воображение можно с успехом применить в творческой профессии. Расщепляется луна в Папессу.

Таролог заверяет, что Лучи действительно могут рассказать нам многое о нас самих, раскрыть сильные и слабые стороны, подсветить таланты, ответить на вопросы: «Почему я такой?» и «Почему со мной именно так?».

«Кто знает, возможно, скоро мы будем искать гороскопы и прогнозы, основываясь на знании своего Луча», — говорит эксперт.

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