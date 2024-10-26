Переходим на листья? В туалетной бумаге по всему миру нашли токсичные вещества

Но способ обезопасить себя и своих близких существует.

Ученые нашли в туалетной бумаге очень токсичные химические вещества. Грозит ли нам это чем-то, и нужно ли людям искать замену привычному средству гигиены — в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала нутрициолог Мария Сирош.

Что же нашли ученые? Они нашли ПФАС — это целый класс химических веществ. Всего их около 14 тысяч и нужны они для того, чтобы придавать вещам водоотталкивающие и грязеотталкивающие свойства или, например, делать вещи устойчивыми к нагреванию. В частности, эти вещества используют в сковородках с антипригарным покрытием.

«В чем проблема с этими веществами ПФАС? Дело в том, что они достаточно долговечные — они накапливаются в сточных водах, попадают в водопроводную систему и в организм человека, разрушая наше здоровье. Потому что они, во-первых, нарушают работу гормонов, повышают риски онкологии, а также влияют на иммунитет и на работу почек. Но важнее всего то, что они являются эндокринными дизрапторами — то есть разрушителями нашей эндокринной системы», — объясняет эксперт.

Вещества ПФАС достаточно вредны для нашей щитовидной железы, особенно в том случае, если человек дефицитен по йоду. Проблема заключается в том, что Россия — это йододефицитный регион. У очень многих россиян наблюдается дефицит йода, поэтому для таких людей эти вещества особо опасны.

Что же делать, чтобы обезопасить себя и своих близких? Для начала нужно понять, что в этом исследовании была бумага из разных стран, то есть это общемировая проблема.

«Конечно, производители туалетной бумаги начали сразу говорить в ответ на это исследование, что они ничего такого в эту бумагу не добавляют и не понимают, откуда там это взялось. Но мы с вами так правду и не узнаем. Как же нам избежать этой проблемы? Ну, во-первых, я посмотрела информацию, и проблема в том, что очень часто ПФАС встречаются в туалетной бумаге, которая сделана из бамбука. Таким образом, чтобы снизить вероятность контакта с этими веществами, нужно, во-первых, не пользоваться бамбуковой туалетной бумагой», — предостерегает специалист.

Также стоит обратить внимание на разные экологические сертификаты и на указание того, что бумага не содержит каких-либо химических веществ. Это значит, что производители более ответственно относятся к производству.

Еще один важный момент заключается в том, что лучше выбирать туалетную бумагу без ароматизаторов, потому что они зачастую также содержат очень вредные химические вещества. Об этом обычно есть указания на упаковке.

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