«Никогда таким счастливым не видел»: Чадов поделился фото с новорожденной дочкой

Актер не так давно стал папой.

Актер Алексей Чадов показал свою новорожденную дочку и поздравил всех пап страны с Днем отца. Об этом сообщает 7Дней.ru.

«С праздничком, папки!» — написал актер в соцсетях.

Близкие его семьи отметили в комментариях, что Чадов сильно изменился после рождения ребенка.

«Никогда тебя таким счастливым, брат, не видел! Поздравляю от души! Молодцы, ребята!» — писали они.

Алексей Чадов с дочерью Айей. Фото: Instagram*/alexeychadovofficial

На самом фото можно увидеть еще совсем крошечную малышку, которой отец заботливо придерживает голову. Судя по всему, семья находилась в этот момент на отдыхе за городом, так как на фоне можно увидеть живописный пляж и много зелени.

Известно, что девочка родилась в сентябре, а зовут ее Айя. Актер предпочел не раскрывать всех деталей этого радостного события, и лишь поблагодарил жену за дочку, показав первое фото ребенка.

Алексей Чадов в декабре 2023 года женился на модели Лейсан Галлимовой. Актер рассекретил отношения с девушкой еще в 2018-м. За эти годы пара прошла множество через множество препятствий, но все-таки дошла до ЗАГСа. Помимо дочки, у него также есть сын Федор от брака с актрисой Агнией Дитковските.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Липницкая родила сына не от мужа-фигуриста. Кто стал новым избранником спортсменки и отцом новорожденного сына?

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ