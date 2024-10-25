«Просто катастрофа»: актриса Основина назвала Москвитина настоящим ленинградцем

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 30 0

Актриса Основина назвала смерть режиссера Москвитина катастрофой

Фото, видео: 5-tv.ru

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Коллега покойного предположила, что причиной гибели 71-летнего режиссера могла стать болезнь.

Российская актриса театра и кино Ирина Основина прокомментировала смерть режиссера Игоря Москвитина. Своими переживаниями она поделилась с 5-tv.ru.

«Это просто катастрофа. Он был такой прилежный… Ну очень рано», — сказала Основина.

По словам актрисы, последние съемки Москвитина состоялись в 2019 году. Почему он так долго не работал — Основина не знает, но предполагает, что перерыв может быть связан с болезнью режиссера.

«Настоящий ленинградец, настоящий «ленфильмовец», — заключила актриса.

О смерти режиссера стало известно днем 25 октября. Он ушел из жизни в возрасте 71 года. О причинах смерти Москвитина пока ничего не сообщается.

Одним из самых известных проектов Москвитина был сериал «Улицы разбитых фонарей». Он стоял у самых истоков любимой многими детективной истории о буднях российских правоохранителей. Москвитин не только срежиссировал более десятка серий, но и написал сценарии к ряду из них.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как на смерть Москвитина отреагировал заслуженный артист РФ Сергей Селин.

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