В ЦАХАЛ заявили о завершении атаки на военнные объекты в Иране

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 44 0

Израильские снаряды упали, в том числе, на предприятия по производству ракет.

В ЦАХАЛ заявили о завершении атаки на военнные объекты в Иране

Фото: Reuters/Mohamed Azakir

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Представители пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о завершении серии «точных и целевых ударов по военным объектам в нескольких районах Ирана». Об этом говорится в официальном заявлении структуры. Операция, по данным СМИ, получила название «Дни покаяния». Контр-адмирал Даниэль Хагари объяснил, что это ответ на «многомесячные непрекращающиеся атаки иранского режима на Израиль».

Уточняется, что были поражены ракетные комплексы класса «земля-воздух», дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО), предназначенные «для ограничения свободы действий Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля» и предприятия по производству ракет. Подчеркивается, что израильские военнослужащие оставляют за собой «право на защиту» в случае новых атак со стороны Ирана.

«Самолеты ВВС нанесли удары по производствам, использовавшимся для изготовления ракет, которые Иран запускал по государству Израиль в течение последнего года. Эти ракеты представляли прямую и непосредственную угрозу гражданам государства Израиль», — сказано в заявлении.

Пресса сообщает, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения Вооруженных сил) в Тегеране в результате израильского удара не пострадали. Отмечается также, что Иран готов к ответным действиям. Еще накануне, 25 октября, иранские чиновники в интервью The New York Times говорили — масштабы возмездия будут зависеть от степени ущерба, и наготове тысяча ракет, ждущих своего часа.

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис знают о случившемся и следят за развитием ситуации. Ранее 5-tv.ru разбирался, почему Украина и Израиль имеют разный статус для Белого дома.

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