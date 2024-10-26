В Сети распространились ориентировки на сбежавших из колонии в Липецкой области

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 50 0

Опубликованы фото сбежавших из колонии в Липецкой области заключенных

В Сети распространились ориентировки на сбежавших из колонии в Липецкой области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Заключенным удалось совершить побег при помощи подкопа.

В сети распространились фотографии, предварительно, заключенных, которые сбежали сегодня утром из исправительной колонии № 2 в Липецкой области, а также информация о статьях, за которые они были лишены свободы.

Утром 26 октября стало известно, что шестеро заключенных смогли сбежать из колонии. Удалось им сделать это при помощи подкопа.

По предварительным данным, все пропавшие сидели за изнасилования, производство и распространение наркотиков. Среди сбежавших: Дилшол А., Турган А., Парвозбек Т., Бахтиер Ж., Хуршиндбек Г., Даврон Д. Трое из них — граждане страны ближнего зарубежья.

Про одного из них известно, что он совершал преступления с особой жестокость. Еще один беглец был бездомным, занимался незаконным сбытом наркотических веществ в особо крупном размере.

На поиски сбежавших заключенных брошены все правоохранительные силы региона. Во ФСИН сообщили о формировании оперативного штаба по розыску и задержанию преступников.

Ранее 5-tv.ru писал, что о побеге заключенных сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он призвал местных жителей не поддаваться панике и сообщил, что беглецов разыскивают, ситуация находится под контролем.

В Сети распространились ориентировки на сбежавших из колонии в Липецкой области

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Фото: из открытых источников

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Фото: из открытых источников

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Фото: из открытых источников

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Фото: из открытых источников

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Фото: из открытых источников

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Фото: из открытых источников

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