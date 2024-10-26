Возлюбленная Дурова выложила фото из семейного архива

На фото они стоят в обнимку.

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова инфлюенсер Юлия Вавилова выложила их совместное фото. Снимок она опубликовала в личном блоге в сети.

Фотография показывает Дурова с Вавилову во время прогулки. Они стоят в обнимку. Девушка прижимается к избраннику и нежно улыбается, ухватившись за его плечо. Дуров, как всегда, менее эмоционален и задумчиво смотрит куда-то в даль.

Разработчик Павел Дуров на прогулке с возлюбленной Юлией Вавиловой. Instagram* julivavilova

Не так давно пара пережила тяжелый период. Их задержали во Франции. У пары забрал телефоны и увезли в отделение местной полиции. Вавилову достаточно быстро отпустили, но из-за стресса, вызванного переживаниями за дальнейшую судьбу любимого, она потеряла ребенка, которым была беременна в тот момент. Вавилова была на десятой неделе и очень страдала из-за случившегося. Дуров поддержал ее.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Павел Дуров раскрыл секрет успеха.

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