Возлюбленная Дурова выложила фото из семейного архива

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 19 0

Возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова выложила их совместное фото

Возлюбленная Дурова выложила фото из семейного архива

Фото: www.globallookpress.com/lukomore. org

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На фото они стоят в обнимку.

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова инфлюенсер Юлия Вавилова выложила их совместное фото. Снимок она опубликовала в личном блоге в сети.

Фотография показывает Дурова с Вавилову во время прогулки. Они стоят в обнимку. Девушка прижимается к избраннику и нежно улыбается, ухватившись за его плечо. Дуров, как всегда, менее эмоционален и задумчиво смотрит куда-то в даль.

Разработчик Павел Дуров на прогулке с возлюбленной Юлией Вавиловой Разработчик Павел Дуров на прогулке с возлюбленной Юлией Вавиловой. Instagram* julivavilova

Не так давно пара пережила тяжелый период. Их задержали во Франции. У пары забрал телефоны и увезли в отделение местной полиции. Вавилову достаточно быстро отпустили, но из-за стресса, вызванного переживаниями за дальнейшую судьбу любимого, она потеряла ребенка, которым была беременна в тот момент. Вавилова была на десятой неделе и очень страдала из-за случившегося. Дуров поддержал ее.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Павел Дуров раскрыл секрет успеха.

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