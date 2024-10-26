Собянин сообщил о результатах первого месяца работы рыбного рынка в Митине

За месяц работы рыбного рынка «Москва — на волне» в районе Митино его посетили 120 тысяч человек. С момента открытия здесь реализовали свыше 65 тонн продукции. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

«Здесь представлено больше 600 позиций рыбы и морепродуктов. Все привозится из основных „рыбных“ регионов России: с Камчатки, из Приморья, Магаданской, Мурманской и Ленинградской областей, Карелии, Республики Саха и других. Каждая партия обязательно проверяется специалистами», — написал мэр Москвы.

Это второй такой рынок в столице. Помимо торговых рядов, на нем создана зона открытой кухни, есть студия мастер-классов и фуд-холл с бистро. Во время праздников и фестивалей здесь проходят концерты и состязания шеф-поваров.