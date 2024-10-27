Появились кадры с места возможного подкопа в колонии в Липецкой области

Появились кадры одного из предполагаемых подкопов, который сделали заключенные исправительной колонии (ИК) № 2 в Липецкой области для побега. Видео имеется в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видны установленные заборы с колючей проволокой, а между ними — дорога. Вероятно, там и сделали преступники один из своих тоннелей.

Источник 5-tv.ru рассказал, что лопаты преступники для своего плана использовали самодельные. По его словам, светоотражающие ленты заключенные срезали. Из своего тоннеля они вышли на территорию бетонного завода. Оттуда преступники уехали на транспорте, возможно, даже на фуре. Подкоп был обнаружен только после пропажи осужденных.

Побег заключенных из липецкой колонии

О побеге шести заключенных стало известно утром 26 октября. На их поиски были брошены все правоохранительные силы региона. В отношении сотрудников колонии, которые допустили побег подопечных, возбудили уголовное дело о халатности.

К вечеру того же дня были задержаны пять сбежавших заключенных. Троих взяли в селе Петровское Тамбовской области — соседней с Липецкой. Поимка последнего арестанта — вопрос времени. Все преступники осуждены, в том числе за изнасилования и сбыт наркотиков. Пятерых задержанных уже скоро этапируют обратно в колонию. Теперь к их срокам добавятся новые.

Ранее 5-tv.ru писал, что беглецы из липецкой колонии рыли тоннель несколько месяцев.