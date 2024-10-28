Бывшая девушка Егора Крида беременна вторым ребенком: «На финишной прямой»

Модель замужем за египетским олигархом.

Бывшая девушка Егора Крида модель Ксения Дели ждет второго ребенка. Об этом будущая мама рассказала на своей странице в социальной сети.

Сейчас Ксения состоит в браке с египетским олигархом Осама Фати Рабах аль-Шарифа. У супругов большая разница в возрасте, почти 40 лет. Несмотря на это, пара вместе около десяти лет. И у них уже есть дочь.

Модель Ксения Дели. Фото: Instagram*/xeniadeli

«Плодовитый 2024 год решил не оставить нас без внимания! Мы на финишной прямой. Сколько же событий произошло за этот год! Многие мои мечты сбылись, и, возможно, я еще поделюсь с вами другими знаменательными моментами. А пока просто хочу поблагодарить этот год за все, что он мне подарил», — опубликовала пост Дели.

До брака с миллиардером модель встречалась с музыкантом Егором Кридом. Романтические отношения с певцом продлились не долго. Причиной разрыва стало нежелание Егора выводить свою личную жизнь в публичное пространство.

Ходили также слухи об отношениях Ксении с американским исполнителем Джастином Бибером.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Егор Крид чуть не стал причиной увольнения администратора барбершопа.

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