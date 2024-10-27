«Ехал, увидел, поймал»: полицейский о задержании сбежавших из липецкой колонии

Поимка заключенных развернулась на улицах села Петровское в Тамбовской области.

Майор полиции Алексей Балакирев без оружия задержал трех беглых заключенных из липецкой колонии ИК-2. Об этом событии правоохранитель эксклюзивно рассказал в подробностях корреспонденту «Известий» Алексею Полтаранину.

Алексей Балакирев двигался по улице Советской села Петровское в Тамбовской области на автомобиле. Ему показались подозрительными четыре мужчины, которые шли вдоль дороги. Полицейский решил проверить документы неизвестных, но они были не намерены сотрудничать.

«Когда начал двигаться в их сторону, один из них побежал. Тут я понял, что что-то не то. Начал сокращать дистанцию, и побежали сразу все», — рассказал Балакирев.

Алексей отметил, что после этого сразу понял, что мужчин надо задержать, ведь не совершивший преступления человек не будет так себя вести. Тогда он совместно с местным жителем Тимуром Мустафаевым начал погоню.

Балакиреву удалось уложить на землю и заключить в наручники одного беглеца. В этот момент Мустафаев заблокировал путь второму мужчине, в ожидании помощи Алексея. Через некоторое время удалось найти и задержать третьего заключенного.

Полицейский поделился, что у него была ориентировка, в которой сообщалось о побеге шести заключенных из колонии ИК-2, но он не сразу их узнал, потому что беглецы были в гражданской одежде. Однако именно она и привлекла внимание Алексея тем, что отличалась от привычных вещей, которые носят в селе.

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