На Украине на свалке у мясоперерабатывающего завода нашли мертвого льва

На Украине возле мясоперерабатывающего завода в Костополе Ровенской области нашли мертвого льва. Об этом сообщает сайт kp.ua.

Отмечается, что местные жители обнаружили тело дикого зверя на свалке. По их мнению, лев мог выступать в цирке, который недавно приезжал в город с гастролями. Хотя издание опровергает эту версию, уточняя, что львы в цирковой программе не значились.

Также озвучивалась версия, что хозяином животного мог быть кто-то из местных жителей. Власти пока никак не прокомментировали произошедшее. Проводится расследование.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер 15-киллограмовый кот Крошик из Перми. Питомец достиг таких огромных размеров, что уже не мог самостоятельно передвигаться. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Ветеринары боролись за его жизнь, а когда Крошик начал задыхаться, его поместили в кислородную камеру. Однако спасти кота не получилось. Реанимация также не дала результата. При обследовании медики обнаружили у Крошика поражения печени, почек, желчного и мочевого пузыря. Были подозрения и на новообразование.