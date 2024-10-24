«Худшее впереди»: число жертв шторма «Трами» на Филиппинах возросло до 20

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Евгения Романова
Евгения Романова 17 0

GMA News: 20 человек погибли из-за шторма «Трами» на Филиппинах

«Худшее впереди»: число жертв шторма «Трами» на Филиппинах возросло до 20

Фото: www.globallookpress.com/HANDOUT PHOTOS

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Тема:
Погода

Из-за сильных дождей произошло сильное наводнение.

Число жертв шторма «Трами» на Филиппинах возросло до 20. Об этом сообщил телеканал GMA News со ссылкой на местную полицию.

Все погибшие жили в регионе Бикол на юге острова Лусон. Там из-за сильных дождей произошло сильное наводнение.

Согласно данным метеорологического бюро Филиппин, скорость ветра в эпицентре шторма «Трами» достигала 85 километров в час. В ходе эвакуации свои дома покинули несколько десятков тысяч человек. Как передает Rappler, стихия угрожает филиппинским провинциям Илокос-Норте, Илокос-Сур, Ла-Юнион, Пангасинан, Кагаян, Исабела, Аврора и Замболас.

«В ближайшие 48 часов в провинциях <…> существует минимальный или умеренный риск опасных для жизни штормовых волн высотой до двух метров выше уровня прилива», — говорится в публикации.

Прежде в правительстве сообщали о 14 погибших. Из-за шторма президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший принял решение отменить собрания на ближайшие несколько дней.

«Боюсь, худшее еще впереди. Давайте все подготовимся», — сказал лидер в ходе брифинга, который транслировал портал Rappler.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ураган «Оскар» обрушился на оставшуюся без электричества Кубу.

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