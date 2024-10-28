Станислав Румянцев раскрыл правду об отношениях с Равшаной Курковой

«Бывший супруг» звезды кино и сериалов, оказывается, никогда не был ее мужем.

Актер Станислав Румянцев, известный по сериалам «Майя» и «Трудные подростки», звезда фильма «Федя. Народный футболист», оказывается, не был женат на знаменитой коллеге Равшане Курковой. Журналисты только так и зовут артиста — бывшим мужем Курковой, однако в интервью «Известиям» Румянцев признался, что брак они не заключали, а слух о свадьбе пустила сотрудница одного из отелей.

«Официально мы не были расписаны. Это чудеса желтой прессы. Была не очень красивая история. Пиарщица отеля решила привлечь побольше внимания к месту, где мы остановились, и придумала легенду, что здесь мы расписались и была тайная свадьба. Ну и, конечно, пресса с удовольствием подхватила эту новость», — поделился актер.

Впервые женился Румянцев совсем недавно, в октябре. Его избранницей стала модель Алина Бородина. Торжество состоялось в Санкт-Петербурге, молодожены пригласили только самых близких людей. Невеста пришла в ЗАГС в белом мини-платье, жених — в темно-синем классическом костюме. После первого поцелуя в качестве мужа и жены они визжали и прыгали от радости.

Роман Румянцева и Курковой продлился два года, затем актер встречался с участницей реалити-шоу «Холостяк» Натальей Горожановой. Девушка не хотела обременять себе детьми, но кавалер убедил ее в своих серьезных намерениях. Вскоре после рождения дочери Евангелины в 2020 году пара рассталась.

Куркова была замужем трижды за фотографом Семеном Курковым, коллегой Артемом Ткаченко и продюсером Ильей Бачуриным. 44-летняя артистка воспитывает двоих детей. Сын Гаспар от бизнесмена Сергея Амаряна появился на свет в 2021 году, дочь Самира родилась в 2023-м, имя отца девочки Равшана не раскрывает. Ранее 5-tv.ru публиковал редкие кадры с младшей наследницей звезды.