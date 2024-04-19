Дело не в генетике: 43-летняя Равшана Куркова раскрыла секрет стройности

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 256 0

Равшана Куркова похудела на 14 килограммов после родов

Дело не в генетике: 43-летняя Равшана Куркова раскрыла секрет стройности

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актриса поделилась тремя эффективными способами со своими поклонниками.

О фигуре красавицы-актрисы Равшаны Курковой мечтают многие. Несмотря на то, что у 43-летней женщины есть двое маленьких детей, выглядит она замечательно. Но за стройным и подтянутым телом стоит огромная работа и труд, о чем рассказала артистка в своем блоге.

«Когда мне говорят про „хорошую генетику“, я улыбаюсь. После 35 лет оставаться в форме — это всегда большой труд и самодисциплина. <…> Я равнодушна к сладкому и алкоголю, не ем углеводы после 16:00, много двигаюсь, стараюсь заниматься спортом максимум через день», — отмечает знаменитость.

Равшана призналась, что год назад, после рождения дочки Самиры, она поправилась на 14 килограммов. Первые полгода было очень сложно заставить себя работать ради красивого тела, но нужно всегда помнить о результате.

Похудевшая актриса поделилась тремя советами, о которых никогда не нужно забывать: нужно тренироваться и правильно питаться. По ее мнению, необходимо пересмотреть свое отношение к ограничениям — выбрать результат вместо сиюминутного удовольствия (полежать на диване или погрызть чипсы).

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Равшана Куркова показала редкие кадры с годовалой дочерью.

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Дело не в генетике: 43-летняя Равшана Куркова раскрыла секрет стройности

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