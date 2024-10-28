Прохладные результаты: старт отопительного сезона поднял цены на газ в Европе

На это повлияли сразу несколько факторов, включая неопределенность с поставками российского топлива.

После старта отопительного сезона в Европе стоимость газа выросла на 11% — это самый высокий скачок цен в 2024 году. Об этом пишет EADaily со ссылкой на зарубежных аналитиков.

Причем, стоимость топлива выросла всего за одну неделю. В итоге котировки поднялись до самого высокого значения текущего года. Отмечается, что здесь повлияли сразу несколько факторов, включая безветренную погоду, из-за которой снизилась эффективность ветряных генераторов в Европе.

Также среди причин — незапланированные остановки добычи газа на двух месторождениях в Норвегии и сбои в работе американского экспортного терминала сжиженного природного газа (СПГ) Cameron. Негативно влияет на рынок неопределенность с поставками российского топлива.

Что касается ситуации с ценами на нефть, здесь тоже можно говорить о росте. Например, марка Brent теперь стоит до 73,8 долларов за баррель вместо 73,5. И здесь играет роль геополитическая напряженность, в том числе — конфликт на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru писал, что прекращение поставок газа из России сказалось на промышленности Европы.