Вместо бокала на ночь: продукты с содержанием полезного вещества из красного вина

Оно защищает организм и улучшает настроение.

Ученые назвали продукты, в которых есть полезное вещество, содержащиеся в красном вине. Об этом доктор биологических наук Владимир Мазо сообщил изданию aif.ru.

Речь идет о ресвератроле. Это ценное соединение растительного происхождения, которое защищает организм от неблагоприятного внешнего воздействия. Оно обладает противовоспалительным, антиоксидантным и нейропротекторным свойствами, однако получить его в нужной дозе довольно-таки сложно.

Большое количество ресвератрола содержится в сухом красном вине, однако злоупотребление алкоголем не ведет ни к чему хорошему, поэтому ученые смогли выделить еще несколько источников целебного вещества. В первую очередь — это ягоды, вроде брусники, клюквы, красной смородины, черники и клубники. Кроме того, ресвератрол также содержится в фисташках, шоколаде, арахисе и виноградном соке.

Помимо всего прочего, существуют специальные БАДы на основе этого полезного микроэлемента.

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