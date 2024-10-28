«Ленинград» может себе позволить»: Пригожин о коллаборации Шнурова и Инстасамки

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 1 623 0

Иосиф Пригожин: сотрудничество Шнурова и Инстасамки — очень креативное решение

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Недавно поклонников поразила информация, что представители двух разных стилей в музыке собираются сотрудничать. Что из этого получится?

Решение сделать исполнительницу Инстасамку (настоящее имя Дарья Зотеева — Прим. ред.) участницей группы «Ленинград» является очень креативным. Об этом рассказал 5-tv.ru продюсер Иосиф Пригожин.

«Это очень креативно. Сергей Шнуров всегда отличался оригинальностью. Он всегда способен удивлять. В этой ситуации удивили оба. Хочу сказать, что в идее есть совместимость, самое главное, наверное. Что из этого получится — посмотрим. Но группа „Ленинград“ может позволить себе Инстасамку. Поэтому очень будет любопытно посмотреть за этим», — выразил Пригожин свое мнение.

Недавно PR-директор певицы Максим Столяров раскрыл, что между его клиенткой и солистом группы «Ленинград» ведутся переговоры о сотрудничестве. Планируется как минимум один совестный альбом.

О том, что это будет из себя представлять — пока не известно. Директор Инстасамки также не раскрывает и других подробностей. Например, то, что почему выбор для коллаборации пал именно на Дарью.

Этот альбом станет первым для «Ленинграда» за последние шесть лет. Ожидается триумфальное возвращение Сергея Шнурова на сцену после многих лет затишья.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что правда ли воссоединилась группа «Тату».

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