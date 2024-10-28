В Москве открылось шесть обновленных поликлиник

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23 0

Москвичи получили современные поликлиники с новейшим медицинским оборудованием, удобным расположением кабинетов и комфортными условиями для пациентов и медперсонала.

В Москве открылось шесть обновленных поликлиник

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Шесть детских и взрослых поликлиник открылись в разных районах столицы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

После реконструкции свои двери для пациентов открыли головные здания детской городской поликлиники № 91 (улица Академика Миллионщикова, дом 22), городской поликлиники № 6 (улица Вучетича, дом 7б), городской поликлиники № 170 (улица Подольских Курсантов, дом 2, корпус 2), филиал № 3 детской городской поликлиники № 99 (9-й проезд Марьиной Рощи, дом 6, строение 1) и филиал № 3 городской поликлиники № 109 (улица Трофимова, дом 26, строение 8).

В Филимонковском районе (поселок Марьино, Светлый бульвар, дом 11) построили и открыли детско-взрослое медучреждение — филиал № 4 поликлиники города Московского.

Модернизация амбулаторного звена в Москве началась в 2020 году.

«На первом этапе программы модернизации городских поликлиник реконструировано 200 зданий. Второй этап включает порядка 140 поликлиник, уже готовы 29 из них», — написал мэр Москвы.

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