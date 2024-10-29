«И все проходит»: как избавиться от боли в горле без лекарств

Врач-терапевт назвала три действенных способа.

Лекарства не всегда могут помочь справиться с болью в горле сразу. Уменьшить неприятные ощущения можно и другими способами, не прибегая ни к каким препаратам. Об этом заявила врач-терапевт Регина Ахуньянова. Так, эксперт выделила три способа, которые помогут убрать симптомы вирусного фарингита.

«Основной критерий при вирусных фарингитах — облегчение состояния после теплого питья. Проснулись утром — резь, боль в горле. Вы выпиваете теплый чай, и все проходит, или становится хотя бы легче», — цитирует ее портал «Доктор Питер».

Второй способ — замороженные продукты. Они действуют в качестве обезболивающего. Их нужно использовать именно из морозилки. Как указала эксперт, «можно даже лед пососать».

Третий способ — леденцы с минимальным количеством сахара. Они отлично помогают при осиплости и боли в горле.

«Любые препараты для лечения боли в горле нужно использовать только после консультации с врачом. Например, местные антибактериальные средства могут вызвать устойчивость к бактерии. Саму бактерию они не убьют, но при этом создадут резистентность, она станет устойчива к лекарствам», — добавила терапевт.

Специалист рекомендует укреплять иммунитет, чтобы меньше болеть. Помощниками в этом деле станут физические нагрузки, качественный сон, правильное питание и гигиена.

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