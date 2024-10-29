«Была с кем-то всегда»: от чего пришлось отказаться Нюше ради карьеры

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 18 0

Нюша с приходом популярности не могла выйти на улицу без сопровождения

«Была с кем-то всегда»: от чего пришлось отказаться Нюше ради карьеры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Певица призналась, что с приходом славы ее образ жизни кардинально изменился.

Певица Нюша после прихода первой волны популярности не могла выйти на улицу без сопровождения. Об этом звезда рассказала в выпуске подкаста «НеДудь» на «Новом Радио».

В начале своей карьеры артистке удавалось весело проводить время. Она любила ходить в ночные клубы и «отрываться по полной». Нюша отметила, что такое времяпрепровождение было тогда для нее не только приятным для души, но и помогало ей в работе, ведь в увеселительных заведениях она могла танцевать импровизированно, что отлично развивает чувство музыки и готовит к непредсказуемым ситуациям.

Однако когда она стала известной, такую роскошь позволить себе больше не могла из-за излишнего внимания со стороны поклонников. Выходы в общественные места стали носить иной характер — свобода в них отсутствовала. Ей приходилось перемещаться в сопровождении водителя или кого-то еще.

«Конечно, когда я уже отучаствовала в одном конкурсе, в другом конкурсе, вышла одна песня, вторая песня, я уже не сказать, чтобы прям гуляла по Москве одна. То есть, конечно, я все-таки уже была с кем-то всегда», — поделилась воспоминаниями звезда.

Нюша отметила, что после того, как она стала популярной, в ночные клубы попадала уже только в качестве выступающей артистки. При этом певицу не расстраивает этот факт, так как работать на сцене — ее мечта.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Нюша раскрыла правду о новых отношениях.

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