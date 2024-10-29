Полиция проводит проверку из-за криков запертого одного в квартире ребенка во Владивостоке

Тревогу забила соседка семьи. Где же в это время была мама несовершеннолетнего?

Во Владивостоке правоохранители организовали проверку после сообщения неравнодушной жительницы о криках ребенка, который может находиться в квартире один. Об этом в комментарии 5-tv.ru рассказали в пресс-службе регионального управления МВД России.

«В дежурную часть отдела полиции Ленинского района поступило сообщение жительницы дальневосточной столицы о том, что в жилом доме, расположенном на улице Некрасовской, кричит ребенок, предположительно, находится в квартире один», — сообщили в ведомстве.

Незамедлительно правоохранители выехали по указанному адресу для уточнения деталей случившегося. По факту произошедшего проводится проверка.

По данным корреспондента 5-tv.ru, семья малыша относится к числу неблагополучных. Предварительно, его мама увлекается спиртным. В настоящее время она находится в полиции. Угроза жизни ребенку отсутствует, сейчас с ним все хорошо.

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