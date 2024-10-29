Реорганизация бывшей промзоны Воронцово завершится в 2030 году — Собянин

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18 0

На неэффективно используемых территориях возводят жилые дома, социальные и общественно-деловые объекты.

Реорганизация бывшей промзоны Воронцово завершится в 2030 году — Собянин

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

В столице продолжается реорганизация бывших промзон по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Неэффективно используемые территории становятся комфортными городскими пространствами для жизни, работы и отдыха. Одна из них — бывшая промзона «Силикатные улицы». Она расположена в районе Хорошево-Мневники и входит в территорию проекта «Большой Сити», — написал мэр Москвы.

Планируется, что на месте промзоны в Хорошево-Мневниках до 2035 года появится около двух миллионов квадратных метров недвижимости. Это и жилые дома, и объекты социального и общественно-делового назначения. В эксплуатацию уже ввели жилой комплекс, школу на 500 мест и детский сад для 225 воспитанников. В район удобно добираться благодаря новым станциям «Народное Ополчение» Большой кольцевой линии метро и Хорошево Московского центрального кольца.

Другая бывшая промзона — Воронцово — находится в районах Обручевский, Черемушки и Коньково. Здесь возведут более миллиона квадратных метров недвижимости, включая жилье, социальные и общественно-деловые объекты. Завершить работы на территории этой промзоны планируют в 2030 году.

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