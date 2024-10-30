«Комплекс минеральных веществ»: почему не стоит отказываться от хурмы осенью

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 18 0

Диетолог Денисова: употребление свежей хурмы осенью полезно для здоровья сердца

«Комплекс минеральных веществ»: почему не стоит отказываться от хурмы осенью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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Для получения пользы от ягоды не обязательно есть по несколько плодов в день.

Осенью начинается период сбора урожая хурмы, употребление которой положительно влияет на зрение и сердце. Об этом в беседе с aif.ru рассказала старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова.

«В этой ягоде содержится калий, кальций, магний — это комплекс минеральных веществ, который очень полезен для нашей сердечно-сосудистой системы», — отметила она.

Большое содержание бета-каротина в хурме крайне важно для здоровья, так как тот преобразуется в организме в мощный антиоксидант — витамин А, подчеркнула кандидат медицинских наук. Он положительно влияет не только на кожу и слизистые, но и на зрение.

Более того, хурма конкурирует на равных с морской рыбой по содержанию йода в продукте. Врач-диетолог пояснила, что благодаря ему человек поддерживает работу щитовидной железы, а также нервной и иммунной систем.

Здоровому взрослому достаточно есть по одной большой хурме в день, то есть порядка 150 граммов в день. Однако ребенку не стоит заходить за рамки этой рекомендации, заключила Денисова.

Ранее 5-tv.ru писал, как выбрать самую вкусную хурму не только осенью.

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