Злосчастная сексуальная фрустрация: ТОП-3 способа вернуть угасшую страсть

Первые проблемы в отношениях начинаются после двух-трех совместных лет жизни.

Разжечь огонь в отношениях можно, обсудив накопившиеся претензии. Об этом психолог, сексолог Елена Толстая эксклюзивно рассказала 5-tv.ru.

Ни для кого не секрет, что страсть между возлюбленными с годами утихает. Однако не стоит принимать это со смирением. Будоражить чувства не просто можно, а нужно. Главное делать это в хорошем ключе, а не провоцировать любимого человека на скандал. Такой метод точно не поможет вернуть огонек.

Для начала важно понять и обсудить претензии друг к другу. Отсутствие диалога о чувствах в паре всегда приводит к зарождению недопонимания и конфликтов. Не стоит изначально доводить до той стадии, когда обида накопится до степени, вызывающей отторжение партнера. Но, если так уже получилось, все еще не поздно исправить ситуацию. Нужно разобраться в своих ощущениях и призвать любимого к диалогу.

«У женщин сексуальная фрустрация, как правило, связана с внутренними накопившимися обидами. То есть он по каким-то причинам, по каким-то параметрам не оправдал моих надежд. Теперь я на него обиделась, и сексуальное влечение начинает снижаться. У мужчины сексуальная фрустрация чаще всего связана с обесцениванием. То есть, когда вы его все время пилите или рассказываете о том, что он сделал не так, тем более, когда вы его сравниваете с какими-то другими мужчинами. Например, мужем подруги или соседом, также сексуальное возбуждение идет на убыль», — рассказала психолог.

Вторым условиям для разжигания огня является совместное времяпрепровождение. Следует отложить телефоны и заняться друг другом. Абсолютно не имеет значение выбранное место, главное, чтобы партнеров оно устраивало. Самым важным является именно внимание и общение, а не условия, в которых они происходят.

«Обратите внимание на своего партнера, выделите как минимум три части тела или какие-то три качества, которые вы считаете сексуальным в своем партнере, и постоянно культивируйте их, обращайте на них внимание и говорите партнеру о том, что вас это возбуждает», — посоветовала Елена Толстая.

Также специалист посоветовала разнообразить сексуальную жизнь. Взгляд на любимого под новым углом даст возможность отойти от бытовой жизни и влюбиться заново. Сексолог рекомендует заняться интимом в необычном месте.

«Если эти места будут по каким-то параметрам, скажем, связанны с определенной опасностью, то есть это будут места, связанные с моментом, где вас могут застукать, то страсть вернется еще в два раза быстрее. Надо составить список этих мест и приступить к реализации», — отметила сексолог.

При условии выполнения всех трех пунктов страсть очень быстро вернется в пару и откроет много новых возможностей для наслаждения друг другом.

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