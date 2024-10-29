В Долгопрудном склад для хранения удобрений горит на площади 1,4 тыс «квадратов»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 33 0

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В городе Долгопрудный в Подмосковье горит склад с удобрениями и химикатами. Эксклюзивные кадры с места пожара оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Как сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области, все обстоятельства пожара в данный момент контролируются ведомством.

«Прокуратура города Долгопрудного контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. Окончательные выводы о причине пожара будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы», — написано также в публикации.

Известно, что возгорание началось в 14 часов на проспекте Лихачевский на территории складских помещений.

Пожарные продолжают ликвидировать возгорание. Площадь пожара составляет около 1,4 тысяч квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать рассказала о состоянии мальчика после нападения пантеры. После инцидента ребенка госпитализировали в больницу, а Следственный комитет начал проверку.

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