«Зашивали его»: мать рассказала о состоянии мальчика после нападения пантеры

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 525 0

Мама пострадавшего от цирковой пантеры мальчика показала состояние сына

Фото, видео: Telegram/Официальный телеграм-канал прокуратуры Иркутской области/irkutskprocnews; 5-tv.ru

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После инцидента ребенка госпитализировали в больницу, а Следственный комитет начал проверку.

Напавшую на трехлетнего ребенка в передвижном цирке в Ангарске пантеру специально вывели из клетки ради фото. После этого мальчик получил раны по всему телу. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщила сама мать пострадавшего Светлана Князева.

«Он то хотел показать пантеру ребенку. Пантеру вывели, как я понимаю, из клетки, и она накинулась на ребенка», — сказала она.

Она пояснила, что в цирк ребенок отправился вместе с отцом, с которым женщина не живет. Она попросила мужчину забрать мальчика из детсада и привезти домой, но тот отвез его на представление. Причем отец ребенка не сказал об этом его матери, сообщил только после инцидента.

«Приехала, меня завели в вагончик какой-то, и там ребенка я увидела. Всего в крови. С рваными ранами на лице, на лбу, на голове и потом еще на спине немножко, на руке и на ноге», — рассказала мама ребенка.

Мама пострадавшего от цирковой пантеры ребенка показала сына. Фото: 5-tv.ru

Князева добавила, что в цирке ей после инцидента ничего не сообщили. По мнению мамы ребенка, руководство собирается сбросить с себя всю ответственность за произошедшее. Женщина подчеркнула, что будет обращаться в прокуратуру.

Сейчас трехлетний ребенок находится в больнице. По словам Князевой, у мальчика в данный момент «хорошее состояние», но он находится под наркозом.

«Зашивали его. Сейчас ему ставят уколы, антибиотики, потому что кошка дикая», — поделилась женщина.

Мама пострадавшего от цирковой пантеры ребенка показала рваные раны на спине сына. Фото: 5-tv.ru

Инцидент с нападением пантеры на трехлетнего ребенка произошел в передвижном цирке накануне вечером. Мальчика госпитализировали в больницу с телесными повреждениями, а в СУ СК по Иркутской области начали проверку по факту происшествия в городе Ангарск.

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«Зашивали его»: мать рассказала о состоянии мальчика после нападения пантеры

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