Подходит не всем: как чай и кофе могут негативно сказываться на здоровье людей

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 21 0

Эндокринолог Калинчев: чай и кофе могут негативно влиять на здоровье людей

Подходит не всем: как чай и кофе могут негативно сказываться на здоровье людей

Фото: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann

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Кому стоит отказаться от горячих и привычных каждому напитков.

Кофе и чай могут негативно влиять на людей. Об этом в беседе с изданием URA.RU рассказал врач-эндокринолог Алексей Калинчев.

Обычно, эти горячие напитки оказывают на человека тонизирующее воздействие, однако, все зависит от индивидуальных особенностей. Так, к примеру, люди с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит и панкреатит, после чашечки чая или кофе могут столкнуться с обострением их недугов.

Также напитками с кофеином не стоит злоупотреблять людям с шаткой психикой и проблемами с нервной системой — от этого у них может возникать перевозбуждение и появляться проблемы со сном.

Не стоит забывать, что абсолютно реальной проблемой является зависимость от кофе и чая. Она хоть и является больше психологической, чем физической, однако вполне может доставлять дискомфорт и мешать повседневным делам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стоматолог опровергла мифы о вреде трех продуктов для зубов.

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