«Не торопитесь заправлять постель»: как сделать свою кровать безопасной

Зона для сна может стать благоприятной средой для вредоносных микроорганизмов.

Заправлять кровать нужно минут через 20-30 после подъема. Об этом рассказал изданию NEWS.ru заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья физиотерапевт Светлана Малиновская.

«Дело в том, что в течение суток мы выделяем пот и ночь не является исключением. В результате утром, когда вы сразу после пробуждения заправляете кровать, влага остается на постельных принадлежностях. Не торопитесь заправлять по утрам постель, а откиньте одеяло и оставьте его развернутым на 20–30 минут», — посоветовала врач.

Малиновская пояснила, что пот создает благоприятную среду для формирования болезнетворных микроорганизмов. А значит спать в постели с такими «соседями» — подвергать риску свое здоровье.

Еще эксперт рекомендовала в холодное время года менять постельное белье не реже, чем раз в десять дней, а в жаркий период сократить срок до семи. А летом, чтобы избежать размножения полевых клещей и других микроорганизмов, нужно прогревать подушки и одеяла на солнце. Ультрафиолет и жаркие солнечные лучи — это отличные дезинфицирующие средства, которые к тому же способствуют здоровому сну.

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