«Серьезная ситуация»: автомобилистам назвали признаки опасных проблем с машиной

Среди основных— неполадки в тормозной системе.

Утечка тормозной жидкости может привести к серьезным последствиям на дороге. Выявить проблему можно по определенным признакам, среди которых — ухудшение эффективности торможения. Об этом директор по сервису и запасным частям автосалона Алексей Балашов рассказал в беседе с Газета.ру.

«Очень серьезная ситуация — это утечка тормозной жидкости. Она, как правило, происходит из-за повреждений трубок, шлангов или соединений. Основные признаки проблемы — мягкая педаль тормоза, снижение уровня тормозной жидкости в бачке, ухудшение эффективности торможения», — объяснил Балашов.

Также эксперт советует следить за состоянием тормозного цилиндра. В случае его поломки педаль тормоза перестает работать. Он может поломаться из-за износа внутренних уплотнений, неправильной эксплуатации или механических повреждений автомобиля.

Ошибки ABS (неисправности антиблокировочной системы тормозов — Прим.ред.) могут возникать из-за неисправности датчиков, сбоя программного обеспечения или проблем с электроникой. Такие неполадки могут привести к блокировке колес при торможении и потере управления в автомобиле.

Еще одной серьезной проблемой может стать поломка тормозных суппортов. Они изнашиваются из-за коррозии и загрязнений. Выход из строя данного устройства может привести к увеличению тормозного пути и неравномерному износу тормозных колодок.

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