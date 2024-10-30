Вопрос выживания: на Западе начали признавать катастрофическое положение Украины

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Госдолг Украины превысил 155,5 миллиарда долларов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко; 5-tv.ru

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Это касается не только ситуации для боевиков в зоне СВО, но и растущего госдолга Незалежной.

Западные СМИ меняют риторику в отношении Украины. Журнал The Economist пишет, что Киев борется сейчас за выживание, а не за победу. Имеется в виду то, что воевать режиму Зеленского уже просто некем.

При этом в материале отмечается, что западные партнеры призывают снизить мобилизационный возраст с нынешних 25 лет, чтобы увеличить потенциальный контингент новобранцев. Но и это, как признают западные военные аналитики, не изменит ситуации на поле боя.

Россия освобождает все новые территории, а украинский фронт может полностью рухнуть, как отмечается, в течение следующих шести месяцев. Проблемы у Киева и финансовые. Как пишут украинские СМИ со ссылкой на Минфин, госдолг страны уже достиг рекордной отметки и составляет почти 156 миллиардов долларов.

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