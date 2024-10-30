Одна из первых красавиц польского кино: умерла звезда «Ва-банка» Ельжбета Зайонцувна
В Польше умерла популярная в 1980-х актриса из фильма «Ва-банк» Зайонцувна
Фото: Из открытых источников
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Она страдала от тяжелой болезни.
Скончалась известная польская актриса театра и кино Ельжбета Зайонцувна. Как стало известно от Союза польских актеров театра, кино, радио и телевидения, звезда ушла из жизни на 67-м году.
«С большой грустью и неверием в произошедшее мы прощаемся с нашей коллегой Ельжбетой Зайонцувной», — сообщается в известии.
В последние несколько лет актриса страдала от тяжелого заболевания — болезни Виллебранда, из-за которой нарушается свертываемость крови.
Советскому зрителю Ельжбета Зайонцувна была знакома по таким хитам 1980-х, как «Ва-банк» и «Новые амазонки». А в варшавских театрах «Сирена» и «Рампа» она участвовала в постановке «Вишневого сада» по одноименной пьесе Антона Павловича Чехова в роли Раневской.
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти участника программы «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов.
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