«Гарантированно ломают»: как сервисные центры по ремонту техники обманывают россиян

Юристы советуют в подобных случаях обращаться в полицию и идти в суд.

«Вывести из тени» хотят мастеров по ремонту техники. Все больше россиян жалуются на специалистов, которые лишь обещают починить гаджеты, но в лучшем случае делают это только на бумаге. Скрываясь от недовольных клиентов, фирмы просто меняют вывеску, продолжая зарабатывать миллионы. Как вернуть свои деньги, выяснил корреспондент «Известий» Александр Тарасенко. Он провел собственное расследование.

Сервис по ремонту бытовой техники словно испарился, теперь на его месте — магазин подарков. А ведь совсем недавно Анатолию Фролову здесь чинили видеокамеру. Или, наоборот, ломали.

«Корпус, когда вскрывался, как гвоздодером. Был срезан шлейф. Было забрызгано какой-то синеватой жидкостью, не знаю, как это называется, синеватой», — рассказал житель Санкт-Петербурга Анатолий Фролов.

Но все это Анатолий узнал только после повторного вскрытия, когда забрал камеру и заплатил 4 500 рублей якобы за ультразвуковую чистку. Сломанная техника стоит почти 50 тысяч рублей, а возмещения ущерба требовать не у кого.

«На этом месте уже нет „Гарант-сервиса“, здесь совсем другой магазин. Куда они исчезли, мы можем только догадываться», — говорит Анатолий Фролов.

Найти сотрудников компании «Гарант-сервис» оказалось непросто. Главный офис фирмы на Радужной улице, но там — подсобка продуктового магазина. В Петербурге вместо офиса на улице Возрождения — автосервис. В бизнес-центре на Зайцева — строительная фирма.

Как оказалось, «Гарант-сервис» продолжает работать и успешно. Доход за 2023 год — больше 17 миллионов рублей. Сменилось лишь название — теперь это «Мастер-сервис».

Надежда Терентьева пыталась починить там неработающий телевизор.

«Полетел у вас блок, ремонт будет стоить десять тысяч». Но сам телевизор — 15. В конечном итоге я, конечно, обратилась поближе к дому. При ремонте сказали, что это не блок питания, а подсветка», — рассказала жительница Санкт-Петербурга Надежда Терентьева.

По совету Надежды корреспондент отправился в торговый центр на Промышленной улице. Невзрачная дверь и лестница вниз — сервисный центр находится в полуподвальном помещении. Мастеров внутри нет, они все якобы находятся на обеде. За стойкой прячется администратор, недовольные клиенты и, конечно, поврежденная техника.

Допуски для работы с электрикой и сертификаты «Известиям» не показали. Объяснить, как связаться с руководством, тоже не смогли.

Администратор отмалчивался, а за него говорил Андрей — недовольный клиент. Говорит, принес сюда телевизор, чтобы отремонтировать подсветку, но после манипуляций здешних мастеров стало еще хуже.

«Телевизор не сделали, и еще его сломали. Он вообще сейчас не включается. Они мне сказали, что не могут починить его. Что-то у них там нецелесообразно, надо платить уже 80 тысяч вместо 44», — поделился комментарием житель Санкт-Петербурга Андрей.

Таких историй в интернете, да и в жалобной книге компании «Мастер-сервис», есть сотни.

«Вместо того, чтобы его отремонтировать, вам его гарантированно ломают для того, чтобы взять за сложный якобы ремонт дополнительные деньги. Это мошенничество, и оно процветает», — заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Технике обмана клиентов обучают на специальных курсах, как правило, люди, которые имеют очень отдаленное представление о ремонте.

Зато эти мастера — хорошие психологи. Знают, что сказать и как надавить, чтобы клиент отдал максимальную сумму.

Главная причина, почему индустрия обмана процветает, — это безнаказанность. Юристы советуют в подобных случаях не молчать, а обращаться в контролирующие и правоохранительные органы.

«Принимая во внимание массовый характер обмана, я бы посоветовал обратиться в правоохранительные органы, поскольку данная массовость дает основание полагать, что сервисный центр изначально имел умысел на обман потребителей», — заявил юрист Александр Степанов.

Правда, до суда дело доходит крайне редко. По статистике, не больше 5% обманутых потребителей обращаются за помощью к Фемиде — уж больно это сложный и долгий путь.

Поэтому лучше просто не попадать в подобную ситуацию. Прежде чем нести технику в неизвестный сервисный центр, почитать про него в интернете. А если отзывов нет, уже на месте попросить паспорт и документы, подтверждающие профессиональную подготовку. Мастер, конечно, вправе отказаться. Как и вы — от его услуг.