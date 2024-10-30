Собянин: Москва увеличивает финансовую поддержку высокотехнологичных компаний

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15 0

Число одобренных городом грантов на оборудование увеличилось на 17%.

Собянин: Москва увеличивает финансовую поддержку высокотехнологичных компаний

Фото: Telegram/Официальный Телеграм-канал Сергея Собянина/mos_sobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как столица поддерживает высокотехнологичные компании. Он назвал самые востребованные меры помощи.

«Наращиваем грантовую и кредитную помощь для высокотехнологичных компаний», — отметил Собянин.

В мае были определены основные задачи для поддержки инноваций и развития бизнеса до 2030 года. К вопросу был найден комплексный подход — за предыдущие годы сформировали уникальную линейку инструментов.

Одна из успешных и быстрорастущих программ — льготные кредиты под залог прав на результаты интеллектуальной деятельности. С поддержкой города предприниматели заключили 20 договоров на сумму 608 миллионов рублей, 13 из них — в текущем году на сумму 452 миллиона рублей, что уже почти в три раза больше, чем за весь прошлый год.

Кредиты получили компания, которая производит специальную трубопроводную арматуру для систем теплоснабжения ЖКХ, и фирма, создающая из мелких отходов крупных промышленных предприятий брикеты для их дальнейшего использования в качестве сырья или топлива.

Другая востребованная мера — гранты на приобретение оборудования и развитие деятельности. Город компенсирует бизнесу уже понесенные расходы. С начала года московским предпринимателям одобрено свыше 450 заявок на общую сумму почти 1,9 миллиард рублей. Это на 17% больше показателя прошлого года за аналогичный период. Благодаря поддержке столицы компании приобрели оборудование на более чем 4,2 миллиарда рублей.

Среди получивших компенсацию: компания, которая производит вакцины для взрослых и детей, а также разработчик и производитель оборудования для точной обработки деталей в различных отраслях промышленности с числовым программным управлением.

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