Напоил до обморока: Metro Boomin обвинили в изнасиловании

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 60 0

Американского продюсера Metro Boomin обвинили в изнасиловании

Напоил до обморока: Metro Boomin обвинили в изнасиловании

Фото: www.globallookpress.com/Imagespace

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Сообщается, что перед этим жертва выпила лекарство от тревожности и потеряла сознание во время прослушивания музыки рэпера.

Американский музыкальный продюсер и рэпер Лиланд Уэйн, более известный как Metro Boomin, был обвинен в изнасиловании девушки, а также в написании песни о случившемся. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на заявление пострадавшей.

По словам 38-летней Ванессы Леметр, в сентябре 2016 года в студии звукозаписи Уэйн предложил ей выпить алкогольный напиток. Перед этим девушка выпила лекарство от тревожности и упала в обморок прямо во время прослушивания музыки продюсера. Она пришла в сознание уже в незнакомом месте во время того как Metro Boomin насиловал ее.

Вскоре Ванесса забеременела и была вынуждена сделать аборт. Уже через год она услышала песню Уэйна под названием Rap Saved Me и была в шоке от ее содержания, так как в ней по сути описана ее жуткая история. Теперь Леметр намерена добиваться справедливости и возмещения ущерба.

Адвокат продюсера уже прокомментировала эту ситуацию, сказав, что все обвинения в сторону его подзащитного ложные. Вскоре Уэйн подаст встречный иск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что P. Diddy обвинили в сексуальном насилии над десятилетним ребенком. В деле рэпера добавилось еще два иска.

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Напоил до обморока: Metro Boomin обвинили в изнасиловании

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