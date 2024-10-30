Запашный призвал наказать виновников нападения пантеры на ребенка в Ангарске

Виновники нападения пантеры на трехлетнего мальчика в цирке Ангарска должны понести заслуженное наказание. Об этом народный артист России и генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал телеканалу «Звезда».

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Хищное животное накинулось на малыша во время фотосъемки после представления в передвижном цирке «Дикий драйв». Пантера нанесла ребенку телесные ранения. Пострадавшего экстренно доставили в больницу, врачи наложили ему порядка 20 швов.

Такое вопиющее нарушение правил безопасности не мог не прокомментировать Эдгард, ведь он является одним из самых знаменитых дрессировщиков России. Его мнение бесспорно является авторитетным в этой области. Запашный считает, что работники цирка выше упомянутого создали угрозу жизни для несовершеннолетнего, проигнорировав все предписания.

«Помимо того что виновные должны быть наказаны по всей строгости закона, есть еще функция отнятия лицензии на деятельность у этого цирка, если будут выявлены нарушения», — отметил Запашный.

По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все детали случившегося инцидента.

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