Риск врастания плаценты: чем опасна беременность после кесарева сечения

С такой патологией зачастую сталкиваются женщины, родившие с помощью хирургического вмешательства.

Беременность, которая наступила у женщины после кесарева сечения, опасна врастанием плаценты. Эта патология считается одним из самых сложных рисков для жизни будущей матери. Об этом в интервью изданию KP.RU рассказал акушер-гинеколог Роман Шмаков.

При этой патологии сосуды плаценты буквально врастают в стенку матки, а порой и в мочевой пузырь, кишечник и другие органы. Опасность заключается в том, что у женщины может открыться кровотечение при родах, а сам плод в течение всей беременности может недополучать кислород, что, в свою очередь, может спровоцировать гипоксию. Кроме того, это может стать причиной смерти матери при родах.

«Если в 1960-е годы это был примерно один случай на 30 тысяч родов, то к концу XX века — один случай на 2500 родов. А к сегодняшнему дню — примерно один случай на 600 родов», — отметил врач.

Причиной такой патологии может стать не только кесарево сечение, но и немедикаментозное прерывание беременности и «истинное врастание плаценты», когда не было никаких внешних причин для этого.

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