По стопам Дурова: Маск готов раздать свой биоматериал ради увеличения рождаемости

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

New York Times: Маск предложил свой биоматериал для увеличения рождаемости

По стопам Дурова: Маск готов раздать свой биоматериал ради увеличения рождаемости

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Faye Sadou

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Американского предпринимателя очень тревожит вопрос демографии, поэтому он готов поспособствовать этому лично.

Американский предприниматель Илон Маск, переживающий из-за низкой рождаемости, готов поделиться своим биоматериалом. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Будучи сторонником искусственного оплодотворения, Маск твердо верит в необходимость роста населения планеты. <…> На званом ужине <…> в прошлом году Маск предложил свою сперму женатой паре, (испытывающей трудности с зачатием. — Прим. ред.), с которыми общался лишь несколько раз», — отметили журналисты издания.

При этом Маск хвастался и своим потомством. У него аж 12 детей от трех женщин. Шестерых родила его первая жена, канадская писательница Джастин Уилсон, троих — певица Клэр Буше, известная под псевдонимом Grimes, еще троих — топ-менеджер компании Маска Neuralink Шивон Зилис. Один наследник умер в 2002 году еще будучи младенцем.

К слову, Маск — не единственная знаменитость, кто предлагает свой биоматериал для решения вопроса рождаемости. Его опередил основатель Telegram Павел Дуров, который заявил — у него более 100 биологических детей в 12 странах благодаря донорству спермы. Такого результата он добился, начав сдавать свой биоматериал 15 лет назад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете чайлдфри.

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