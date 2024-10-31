«Добро пожаловать»: Сати Казанову с дочкой выписали из роддома

Знаменитая артистка стала мамой 23 октября.

Знаменитая певица Сати Казанова наконец-то отправилась домой после рождения дочки — молодую маму вместе с малышкой накануне выписали из больницы. Трогательным видео исполнительница поделилась в своем личном блоге, порадовав поклонников.

Наследница у известной артистки появилась на свет 23 октября. Некоторое время любящей матери и новорожденной необходимо было побыть под присмотром врачей. Но теперь Сати Казанова и ее драгоценный муж итальянский фотограф Тиоццо Стефано с удовольствием могут познакомить дочку с домом.

«Добро пожаловать домой, малышка», — подписала очаровательные кадры певица.

Примечательно, что раскрывать имя наследницы знаменитость не спешит — она уверенна, что торопиться не стоит. Чуть позже Сати обязательно поделится прекрасной новостью с фанатами, однако пока артистка мечтает насладиться счастьем и радостью с самыми близкими.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ставшая мамой Сати Казанова отказалась от концертов и перешла на «удаленку».

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