Опубликован список погибших при взрыве газа в Черкессии

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 25 0

Число жертв возросло до четырех.

Опубликован список погибших при взрыве газа в Черкессии

Фото: 5-tv.ru

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Четвре человека погибли в результате взрыва газа в пятиэтажном дома на улице Лободина в Черкесске. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Собеседник предоставил список жертв инцидента. Он состоит из следующих имен:

  1. Алла П., 1969 года рождения
  2. Виктор П., 1965 года рождения
  3. Ислам Т., 1999 года рождения
  4. Аминат Д., 1969 года рождения

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Рано утром 21 октября сообщалось, что взрыв газа произошел в пятиэтажном доме на улице Лободина в городе Черкесск. Из-за случившегося разрушения получили конструкции возле крыши. Хлопок произошел между четвертым и пятым этажами.

Прежде сообщалось о троих погибших в результате происшествия. Спасатели эвакуировали из дома более 50 человек, их разместят в ПВР.

По факту взрыва газа прокуратура Черкесска организовала проверку, сообщила пресс-служба ведомства по КЧР в Telegram-канале. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства, регламентирующего порядок эксплуатации газового оборудования.

Ранее 5-tv.ru писал уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в жилом доме в Черкесске.

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