Опубликован список погибших при взрыве газа в Черкессии
Число жертв возросло до четырех.
Фото: 5-tv.ru
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Четвре человека погибли в результате взрыва газа в пятиэтажном дома на улице Лободина в Черкесске. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Собеседник предоставил список жертв инцидента. Он состоит из следующих имен:
- Алла П., 1969 года рождения
- Виктор П., 1965 года рождения
- Ислам Т., 1999 года рождения
- Аминат Д., 1969 года рождения
Рано утром 21 октября сообщалось, что взрыв газа произошел в пятиэтажном доме на улице Лободина в городе Черкесск. Из-за случившегося разрушения получили конструкции возле крыши. Хлопок произошел между четвертым и пятым этажами.
Прежде сообщалось о троих погибших в результате происшествия. Спасатели эвакуировали из дома более 50 человек, их разместят в ПВР.
По факту взрыва газа прокуратура Черкесска организовала проверку, сообщила пресс-служба ведомства по КЧР в Telegram-канале. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства, регламентирующего порядок эксплуатации газового оборудования.
Ранее 5-tv.ru писал уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в жилом доме в Черкесске.
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