Песков отреагировал на заявление Трампа об уничтожении «Северного потока — 2»

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 171 0

Песков: сложно понять суть заявления Трампа об уничтожении «Северного потока-2»

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Ранее кандидат в президенты США отметил, что он сыграл ключевую роль в приостановке строительства газопровода.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга отреагировал на заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что его действия привели к «уничтожению» газопровода «Северный поток — 2».

По словам Пескова, сложно понять, что именно имел в виду политик.

«Может быть, есть смысл адресовать вопрос в предвыборный штаб этого кандидата, ведь „Северный поток“ был достроен и, более того, нитка „Северного потока — 2“ есть уцелевшая», — отметил пресс-секретарь президента.

Ранее Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о том, что он сыграл ключевую роль в приостановке строительства газопровода «Северный поток — 2». Он также отметил, что кроме него «никто не мог этого сделать».

Кандидат в президенты США также назвал «больными людьми» всех, кто считает его «другом России». Он подчеркнул, что слухи о его связях с РФ были распущены демократами перед выборами 2016 года с целью обеспечить победу Хиллари Клинтон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лавров назвал шизофреническим «план победы» Зеленского.

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