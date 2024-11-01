Собянин назвал, кто может арендовать городские помещения на льготных условиях

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 30 0

На приятные ставки могут рассчитывать компании, которые работают в социально значимых сферах, например предоставляют медицинские услуги или ведут образовательную деятельность.

Собянин назвал, кто может арендовать городские помещения на льготных условиях

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

В 2024 году арендаторы городских помещений сэкономят около 7,8 миллиарда рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

«За последние 14 лет создали систему различных льгот и возможностей в имущественной сфере. Одна из них — аренда городской недвижимости по сниженным ставкам», — написал мэр Москвы.

Ставка 4,6 тысячи рублей за квадратный метр в год доступна субъектам малого бизнеса, которые работают в социально значимых сферах. Они арендуют помещения без торгов.

На ставку в размере 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год могут рассчитывать учреждения, предоставляющие услуги среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, а также предприниматели, которые открыли в городских помещениях медицинские центры, стоматологические клиники и другие объекты.

Ставка 1,8 тысячи рублей предоставляется учебным заведениям с лицензией на дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование.

Общественные объединения, социально ориентированные некоммерческие организации, общероссийские профсоюзы и другие компании могут арендовать городские помещения за 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год или за 30 процентов от рыночной стоимости.

Кроме того, в столице действует программа «1 рубль за квадратный метр в год». Предприниматели по итогам аукционов арендуют объекты культурного наследия, здания и помещения, где открывают образовательные учреждения или гостиницы.

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