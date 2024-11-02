На кампании кандидатов в президенты США потрачено свыше 14,7 млрд долларов

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 31 0

Одиннадцать тысяч американских политических групп пытались повлиять на выборы.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Почти 15 миллиардов долларов ушло на избирательные кампании кандидатов в президенты США. Такие данные приводит агентство Bloomberg.

Средства на эти выборы выделяли американские элиты, бизнесмены, партии и различные организации. Всего повлиять на исход голосования таким образом пытались 11 тысяч политических групп, пишет издание.

К слову, досрочно уже проголосовали почти 70 миллионов американцев. Отмечается, что избиратели сейчас буквально завалены рекламой, почтовыми рассылками и телефонными сообщениями.

При этом демократы потратили на свою кампанию почти в три раза больше, чем республиканцы.

Кандидаты продолжают бороться за голоса в колеблющихся штатах. Камала Харрис, прилетев в Висконсин, перешла на угрозы в адрес Трампа — заявила, что у ее оппонента «растет список врагов».

В это время сам Трамп провел митинг в Мичигане, где уже Камалу Харрис назвал главным врагом всех американцев.

«Если Камала победит, вы окажетесь в четырех днях от начала экономической депрессии в стиле 1929 года, которая уничтожит ваши доходы… А если выиграю я, вы окажетесь в четырех днях от лучших рабочих мест, самых больших зарплат и самого светлого экономического будущего, которое когда-либо видел мир», — прокомментировал Трамп.

Трамп на этом митинге также заявил, что намерен добиться мира на Ближнем Востоке — по мнению республиканца нынешняя американская администрация не выполняет свою работу — и не способна урегулировать конфликт в регионе.

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